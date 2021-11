Sanità: nel Lazio oltre 383 mila vaccinazioni antinfluenzale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio per il vaccino antinfluenzale, sono state somministrate oltre 383 mila dosi. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Inoltre, sono 3.473 i medici di medicina generale e 274 i pediatri di libera scelta attivi nella campagna. I vaccini distribuiti sono 918.176 - spiega D'Amato -. Il vaccino è gratuito per over 60, soggetti fragili e dai 6 mesi ai 6 anni di età. Basta richiederlo al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta. Raccomandiamo agli over 60 di prenotare il vaccino dal proprio medico dove possono fare anche la terza dose del vaccino covid", conclude l'assessore. (Rer)