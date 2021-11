Ambiente: De Petris (Leu), inserimento tutela ecosistemi e biodiversità in Costituzione è di importanza storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato ha approvato in seconda lettura l'inserimento della difesa dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità in Costituzione. Lo ha dichiarato la capogruppo di Liberi e uguali al Senato Loredana De Petris che ha aggiunto: “È una giornata di importanza davvero storica ed è una felice coincidenza che un passo così importante si verifichi proprio mentre a Glasgow la Cop26 si pone finalmente il problema di come affrontare con le azioni e non solo con le parole i cambiamenti climatici". "E' una giornata di enorme felicità per chi si è sempre battuto per la difesa dell'ambiente e degli animali ma è anche una scelta fondamentale per tutti e in particolare per le giovani generazioni, che rischiano di trovarsi in un pianeta devastato. Ora la legge costituzionale deve passare subito alla Camera, poi, essendo stata approvata con i due terzi, potrà e dovrà entrare immediatamente in vigore", ha concluso la presidente De Petris. (Rin)