Serbia: governo approva testo di legge per il bilancio 2022

- Il governo della Serbia ha approvato oggi il disegno di legge da sottoporre al Parlamento per il bilancio del 2022. Il testo prevede entrate per un importo di 1.516,8 miliardi di dinari (circa 12,9 miliardi di euro). "Nella struttura delle entrate totali, le entrate fiscali ammontano a 1.317,9 miliardi di dinari (11,2 miliardi di euro) ovvero all'86,9 per cento, mentre le entrate non fiscali ammontano a 175,7 miliardi di dinari ovvero all'11,6 per cento. Il resto consiste in donazioni che rappresentano l'1,5 per cento delle entrate totali", ha reso noto il governo. La proposta di bilancio prevede spese e spese totali per un importo di 1.717 miliardi di dinari (circa 14,6 miliardi di euro). (Seb)