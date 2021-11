Difesa: Mattarella, Forze Armate esempio responsabilità e senso dovere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le Forze Armate della Repubblica sono un esempio di responsabilità, coesione e senso del dovere. I cittadini in uniforme dimostrano quotidianamente di essere una preziosa risorsa, in coordinamento con le altre articolazioni dello Stato, nello svolgimento dei compiti loro affidati dal Parlamento e dal Governo, con motivo di orgoglio per tutta la comunità nazionale”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di consegna delle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia, conferite nell'anno 2021, in occasione della ricorrenza del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. (Rin)