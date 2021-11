Credito: Messina (Intesa Sanpaolo), bene governo su tetto a benefici fiscali per Dta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si riesce a creare operazioni in grado di creare valore per gli azionisti non capisco perché si debba godere di sussidi da parte del governo: ritengo che le valutazioni su eventuali operazioni di fusione debbano essere fatte in base alla possibilità di creare sinergie. Lo ha detto Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, in call con i giornalisti dopo l’approvazione del resoconto intermedio consolidato al 30 settembre 2021, commentando il tetto fissato alla possibilità di trasformare le imposte differite attive (Dta) in credito d’imposta. “Credo che il governo abbia fatto bene a ridurre gli importi di questi benefici, portandoli ad un livello di ragionevolezza: altrimenti si creano distorsioni sul mercato”, ha detto. (Rin)