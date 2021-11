Campidoglio: Vincenzi (Pd), auguri di buon lavoro alla giunta Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un augurio di buon lavoro alla Giunta del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, con assessori attenti e preparati che riusciranno a dare alla Capitale il posto che merita". Così in una nota Marco Vincenzi (Pd), presidente del Consiglio regionale del Lazio. "Un caro saluto e un abbraccio al collega Eugenio Patanè, neo assessore ai Trasporti con il quale ho condiviso quasi 9 anni in Consiglio regionale. Grazie Eugenio per il lavoro svolto in questi anni", conclude Vincenzi. (Com)