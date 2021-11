Libano: ministro Esteri, crisi diplomatica con Paesi del Golfo avrà ripercussioni negative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi diplomatica in corso tra il Libano e i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) può avere ripercussioni negative. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri libanese Abdallah Bou Habib, invitando i Paesi del Ccg a “far prevalere il comune interesse arabo, senza aggiungere benzina sul fuoco”. “Qualsiasi distanza tra i Paesi del Golfo e il Libano può avere ripercussioni negative che rischiano di danneggiare la cooperazione e la solidarietà tra questi Paesi”, ha affermato il ministro, sottolineando che l'attuale crisi diplomatica tra Beirut e i Paesi del Ccg dovrebbe "fermarsi per far prevalere il comune interesse arabo, senza aggiungere benzina sul fuoco". "Ho informato il presidente Aoun dei contatti in corso per risolvere gli sviluppi causati dalla decisione dell'Arabia Saudita e di altri paesi del Golfo di richiamare i loro ambasciatori in Libano e di chiedere ai diplomatici libanesi di lasciare il loro territorio", ha annunciato Bou Habib dopo il suo incontro con presidente Michel Aoun. (segue) (Lib)