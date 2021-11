Ue: Mattarella, chiamata a cambio passo anche su politica estera e difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “l’Unione europea è chiamata oggi a un cambio di passo deciso rispetto ai dossier principali, assumendo piena responsabilità anche nel campo della politica estera e di difesa. In un mondo multipolare, caratterizzato da scenari complessi, è necessaria una sempre maggiore cooperazione internazionale. Anche per questo - ha aggiunto nel corso della cerimonia di consegna delle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia, conferite nell'anno 2021, in occasione della ricorrenza del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate - è altresì necessaria una connotazione interforze del nostro Strumento Militare. Dinamiche geopolitiche sempre più insidiose hanno esteso il concetto di sicurezza e di difesa verso nuove dimensioni, evidenziando rischi non convenzionali, come quelli collegati, ad esempio, alla sicurezza cibernetica”. (Rin)