Imprese: Messina (Intesa Sanpaolo), non vedo minacce da banche digitali

- Non vedo minacce di alcun tipo derivanti da operatori che entrano nel nostro mercato per fare competizione con i principali player del Paese, così come per noi sarebbe difficile entrare in Spagna e conquistare il loro mercato. Lo ha detto Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, commentando in call con i giornalisti il recente lancio di una banca totalmente digitale in Italia da parte di Banco Bilbao (Bbva). “Servirebbe avere un base di clienti attraverso un meccanismo diverso, come un accordo strategico con un operatore che ne ha già una: la vedo come un’operazione soprattutto di marketing più che per creare valore”, ha detto. (Rin)