G20: Women 20, piano d’azione su parità e lavoro traguardo storico (3)

- “Per quanto riguarda la tassazione globale, incoraggiamo i leader del G20 ad accordarsi sull'investimento di percentuali mirate all'imprenditoria femminile e al gender budgeting”, prosegue la nota. “Infine, il W20 apprezza l'istituzione della Conferenza internazionale G20 sull'Empowerment femminile che si è svolta lo scorso agosto a Santa Margherita Ligure, ma al fine di valorizzare ‘misure concrete verso un approccio sistemico e trasversale al genere’ come affermato nella Dichiarazione di Roma, è fondamentale concordare la creazione di una conferenza interministeriale sulla parità di genere, come già previsto per altri fondamentali percorsi del G20 incentrati su istruzione, finanza e così via”, conclude il comunicato stampa. (Com)