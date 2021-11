Ambiente: presentato in Senato film "Acquateam missione mare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato presentato questa mattina in Senato, su iniziativa della senatrice di Forza Italia, Alessandra Gallone, il film di Rai Ragazzi "Acquateam missione mare", realizzato con il sostegno di Sardegna Film Commission e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica. "Il cartoon viene presentato in un giorno speciale - ha affermato Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia - perché proprio qui in Senato oggi vengono approvati il decreto Salva Mare, il provvedimento di portata costituzionale sull'insularità e, in terza lettura, quello per l'inserimento della parola ambiente in Costituzione. Non poteva esserci giornata migliore". "Questo straordinario progetto - ha spiegato la senatrice Alessandra Gallone - è ispirato all'attività della biologa marina Mariasole Bianco e ha l'obiettivo di stimolare la coscienza ecologica dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, ai quali dobbiamo sempre guardare per non dimenticare mai che ogni azione che compiamo deve essere guidata da un enorme senso di responsabilità". "Acquateam missione mare - ha aggiunto Alberto Barachini, presidente della Commissione di Vigilanza Rai - è un esempio virtuoso di come la Rai sappia svolgere il suo ruolo di servizio pubblico. Attraverso un progetto di animazione si fa formazione ed educazione nei confronti dei più piccoli, i più attenti a rispettare l'ambiente". Alla presentazione hanno preso parte anche Federico Fiecconi, produttore del film, Mariasole Bianco, presidente dell'Associazione Worldrise, Donatella Bianchi, presidente WWF Italia, Luca Milano, direttore Rai Ragazzi, e Gianluca Aste, presidente Sardegna Film Commission.(com)