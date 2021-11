Lavoro: De Lorenzo (Leu), Italia si doti di legislazione contro delocalizzazioni selvagge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da qualche tempo è in atto nel nostro Paese "il fenomeno delle delocalizzazioni selvagge con danni enormi al nostro sistema produttivo e lavorativo. Va messa subito in atto una strategia a difesa dell'occupazione combinando la libertà economica privata con il diritto al lavoro, su cui si fonda la nostra Repubblica, per costruire un sistema di garanzie e diritti. L'Italia si doti di una legislazione in grado di prevenire e contrastare il fenomeno delle delocalizzazioni selvagge con misure dall'impatto significativo nei confronti di quelle imprese che intendono procedere alla chiusura di un sito produttivo situato nel nostro territorio con il solo scopo di aumentare il profitto degli azionisti e non per ragioni economiche o di mercato. E' necessario restituire centralità al lavoro e dignità ai lavoratori e alle lavoratrici". Lo ha detto in Aula a Montecitorio la deputata di Liberi e uguali Rina De Lorenzo nella replica al ministro del lavoro Orlando nel corso del question time di Liberi e uguali.(Rin)