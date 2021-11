Campidoglio: assessore Patrimonio, grazie Gualtieri, orgoglioso di far parte di questa squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il sindaco Roberto Gualtieri per la fiducia che mi ha voluto accordare. Guidare l'assessorato al patrimonio e alle politiche abitative è un compito delicato che richiederà impegno e particolare attenzione, lo affronterò sul campo con massimo senso di responsabilità". Lo dichiara Tobia Zevi, neo assessore al patrimonio e alle politiche abitative di Roma Capitale. "Sono orgoglioso di far parte di questa squadra, assieme ai miei colleghi di Giunta e a tutta l'amministrazione abbiamo il dovere di far rinascere Roma", conclude Zevi.(Com)