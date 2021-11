Campidoglio: presidente Municipio Roma VIII, in bocca al lupo a nuova giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio fare il più grande in bocca al lupo al Sindaco Roberto Gualtieri e a tutta la giunta capitolina che oggi è stata presentata in Campidoglio". Lo dichiara in una nota Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII. "Una squadra di donne e uomini di valore che si metterà subito al lavoro assieme ai territori per cambiare il volto di questa città - aggiunge Ciaccheri -. Per chi come oggi ricopre l'incarico di Presidente in VIII Municipio non può che essere, per tutto il nostro territorio e per una storia di buon governo, un segnale importante e per me di grande emozione il fatto che faccia parte di questa giunta capitolina c'è una persona di straordinaria esperienza politica e amministrativa. Come Liberare Roma e Sinistra Civica Ecologista attraverso Andrea Catarci, il nostro gruppo capitolino e un laboratorio aperto nel nostro municipio con una squadra anche negli altri territori siamo pronti a questa nuova e avvincente sfida che abbiamo davanti. Per Roma e per tutte le romane e i romani", conclude Ciaccheri. (Com)