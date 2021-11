Regioni: emergenza cinghiali, proposte sette linee di intervento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita incontrollata della popolazione della fauna selvatica, in particolare degli ungulati (cinghiali), è divenuta una vera e propria emergenza in tutto il Paese, che provoca ingenti danni per l’agricoltura, incremento dell’incidentalità stradale con esiti a volte fatali e rischi di carattere igienico-sanitario legati alla propagazione di epizoozie, come la pesta suina africana, che possono mettere a repentaglio l’intero comparto zootecnico. È questo - si legge in un comunicato della Conferenza delle Regioni - il grido d’allarme lanciato dai rappresentanti della Conferenza delle Regioni nel corso di un’audizione alla commissione Agricoltura della Camera nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 174 Paolo Russo, C. 2138 Caretta e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recanti "Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica". All’audizione hanno partecipato Cristiano Corazzari, assessore al Territorio, cultura, sicurezza, flussi migratori, caccia e pesca, della Regione del Veneto, Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Enrica Onorati, assessora all’Agricoltura, foreste, promozione della filiera e della cultura del cibo della Regione Lazio, Marco Protopapa, assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte. (segue) (Com)