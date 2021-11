Regioni: emergenza cinghiali, proposte sette linee di intervento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È urgente definire adeguati strumenti di intervento – spiega Cristiano Corazzari (in rappresentanza della commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome), perché il quadro normativo nazionale è superato e deficitario. Bisogna rendere più efficaci le norme della legge n. 157/1992 e della legge Delrio per consentire un effettivo ripristino degli equilibri ambientali che la situazione di incontrollato sviluppo della fauna selvatica degli ultimi anni – conclude Corazzari - ha sostanzialmente compromesso”. Sette gli interventi proposti dagli assessori che hanno depositato un documento approvato oggi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Il primo, riguarda la modifica dell’articolo 19 della Legge n. 157/1992 introducendo la figura del coadiutore di cui possa avvalersi la polizia provinciale nell’attuazione dei piani di controllo. Fra i soggetti attuatori dei piani di controllo, la conferenza delle regioni propone di inserire, oltre al corpo di Polizia provinciale, alla Polizia locale e ai Carabinieri Forestali, anche dipendenti delle amministrazioni provinciali o regionali muniti di licenza di caccia (nel caso in cui la Polizia provinciale sia passata nei ruoli regionali) e le associazioni di protezione civile in campo faunistico. Inoltre il ricorso al piano di controllo deve essere possibile anche per motivi di “pubblica incolumità”, eventualmente anche riferiti ad interventi atti a prevenire o ridurre il rischio di incidenti stradali. (segue) (Com)