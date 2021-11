Regioni: emergenza cinghiali, proposte sette linee di intervento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo riguarda il rafforzamento e l'estensione del prelievo contenitivo degli ungulati anche nelle zone protette e in quelle percorse da incendio. Il terzo la previsione di un'adeguata copertura assicurativa attraverso l’inclusione di tale tipo di responsabilità nell’ambito delle polizze assicurative per Responsabilità Civile obbligatoria (Rca), oppure, in subordine, istituendo un apposito “Fondo danni incidentali” da fauna selvatica. Il quarto riguarda il rafforzamento dei corpi di Polizia provinciale, superando diverse criticità dovute agli attuali limiti alle assunzioni. La quinta proposta di intervento prevede di trasferire integralmente alle Regioni che sopportano gli oneri della gestione della fauna selvatica tutti i proventi che attualmente vengono introitati dallo Stato per l’attività venatoria esercitata sul territorio. La sesta proposta riguarda l'approvazione definitiva del decreto per indennizzi al 100 per cento dei danni provocati da fauna protetta. La settima proposta riguarda la riattivazione del comitato tecnico faunistico nazionale, strumento ideale per riportare la discussione dei temi faunistico-venatori in seno al ministero delle politiche agricole e forestali. (Com)