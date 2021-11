Infrastrutture: Anas nominata custode giudiziario opere in operazione Brooklin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione alle indagini sui lavori di manutenzione del ponte Morandi e della galleria Sansinato sulla Statale 280 "dei due Mari" a Catanzaro, Anas è stata nominata dalla magistratura custode giudiziario delle opere al fine di garantire il corretto mantenimento delle stesse per le ulteriori verifiche da parte dell’Autorità giudiziaria e assicurare la continuità nell’uso delle opere aperte al traffico. Lo comunica una nota di Anas. (Com)