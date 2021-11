Disabilità: M5s, su assegno invalidità bene impegno governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla stretta agli assegni di invalidità comunicata dall'Inps nelle settimane scorse, bisogna agire subito per evitare che migliaia di lavoratori con invalidità parziale si trovino in una situazione di estrema difficoltà, come denunciato dalle associazioni di riferimento. Per questo troviamo positivo l'impegno assunto oggi dal ministero del Lavoro, da noi interrogato sul tema in commissione nel corso di un question time, per un intervento normativo a breve: l'occasione giusta potrebbe essere il decreto fiscale in discussione al Senato dove il Movimento cinque stelle depositerà degli emendamenti per risolvere il problema". Lo affermano in una nota le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali. (segue) (Com)