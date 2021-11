Disabilità: M5s, su assegno invalidità bene impegno governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È nostro compito - i deputati pentastellati - sostenere l'inclusione lavorativa mettendo in condizione i lavoratori con invalidità di scegliere tra la percezione dell'assegno o il lavoro. Non bisogna - concludono - riportare indietro le lancette dell'orologio e cancellare anni di battaglie per l'inclusione lavorativa. Ripristinare l'assegno dunque deve essere la priorità per tornare a un sistema che garantisca equità e piena tutela dei soggetti svantaggiati". (Com)