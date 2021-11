Mps: Messina (Intesa Sanpaolo), non credo si possa considerare come un rischio sistemico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore bancario italiano oggi è molto forte, e non mi sembra mostri debolezze significative. Lo ha detto Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, durante la conference call organizzata oggi con gli analisti in occasione del resoconto intermedio consolidato approvato dal consiglio di amministrazione. “Ci sono due situazioni particolari che sono sotto attenzione, ossia Carige e Monte dei Paschi di Siena: quest’ultima in particolare è nelle mani del governo italiano, e non penso si possa quindi considerare come un rischio sistemico”, ha detto, aggiungendo che in un paese con “un chiaro trend di crescita e un potenziale rimbalzo dei tassi di interesse (anche se non nel 2022 o all’inizio del 2023) le banche come Mps possono avere un rimbalzo importante in termini di profittabilità”. “Posso dire di non essere preoccupato per il settore: un’operazione con una banca come Unicredit avrebbe rappresentato una buona soluzione, ma in un negoziato bisogna sempre mantenere la capacità di creare valore per i propri azionisti”, ha concluso. (Rin)