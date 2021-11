Difesa: Romania, al via esercitazione Junction Strike 21

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi mille tra militari romeni e stranieri, assieme a circa 100 mezzi tecnici terrestri, aerei e navali, partecipano, fino al 12 novembre, in diverse basi della Romania, all'esercitazione "Junction Strike 21". L'inizio è stato dato presso la 164ma divisione delle forze navali di Mangalia (sud-est del Paese), dove militari romeni e portoghesi si sono addestrati secondo uno scenario fittizio di guerra ibrida. All'esercitazione partecipano anche militari delle forze speciali di Georgia, Grecia, Regno Unito, Moldova, Polonia e Stati Uniti. L'altro ieri, presso la base aerea di Mihail Kogalniceanu (sud-est della Romania), si è svolta un'esercitazione dimostrativa di Enhanced Air Policing delle Forze armate romene e canadesi. L'Enhanced Air Policing, guidata dalla Nato, è una missione di difesa collettiva in tempo di pace creata per proteggere l'integrità dello spazio aereo dell'Alleanza attraverso l'intercettazione degli aerei che entrano sul territorio nazionale senza autorizzazione. (Rob)