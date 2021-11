Roma: Gualtieri presenta la giunta, vicesindaca è Scozzese, a rifiuti e trasporti due nomi Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha presentato la nuova giunta capitolina. Una squadra di sei donne e sei uomini, come aveva annunciato in campagna elettorale. "Dodici personalità che si mettono insieme a me al servizio della città", ha detto Gualtieri. Vicesindaca sarà Silvia Scozzese, a cui va anche la delega al Bilancio. Per i due temi più delicati, rifiuti e trasporti, il neosindaco ha scelto due esponenti Pd: a Sabrina Alfonsi, già presidente del Municipio I, Ambiente e Rifiuti; a Eugenio Patanè, la Mobilità e i trasporti. Anche all'Urbanistica una figura del Pd, è Maurizio Veloccia. Alla Cultura, Miguel Gotor, docente di storia, ex parlamentare del Pd, passato poi ad Articolo Uno. Al Turismo sport e Grandi eventi ad Alessandro Onorato, già consigliere della lista Marchini e coordinatore della lista Civica. Alle attività produttive Monica Lucarelli, imprenditrice e capolista della lista Civica, già alla guida dei giovani imprenditori romani. Alle politiche sociali Barbara Funari, coordinatrice romana di Demos. Alla Scuola, Claudia Pratelli di Roma Futura e già assessora alla scuola nel Municipio III. Ai lavori pubblici e infrastrutture, Ornella Segnalini. Al decentramento e alla partecipazione, Andrea Catarci. Al Patrimonio va infine Tobia Zevi. (segue) (Rer)