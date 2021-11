© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex parlamentare Paolo Arata è stato rinviato a giudizio insieme ad altre due persone con l'accusa di concorso in corruzione. Lo ha stabilito oggi il Gup del tribunale di Roma in merito all'inchiesta sull'eolico in Sicilia che vede coinvolto anche il senatore leghista ed ex sottosegretario ai Trasporti Armando Siri il quale, però, sosterrà il processo con rito abbreviato. Il processo comincerá il 5 aprile. (Rer)