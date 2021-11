Moldova-Romania: governo Chisinau nomina Chirila come ambasciatore a Bucarest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Chisinau ha deciso di nominare Victor Chirila come ambasciatore della Moldova in Romania. Lo riferisce l'emittente "Radio Chisinau". Chirila ha un master in politica europea e una laurea in storia. Da dicembre 2020 ad oggi ha ricoperto la carica di direttore esecutivo dell'associazione per la politica estera. Da dicembre 2016 a dicembre 2019 è stato presidente dell'associazione. Il diplomatico moldavo ha anche esperienza professionale presso il ministero degli Esteri e dell'Integrazione Europea di Chisinau. Chirila ha infine lavorato come consigliere presso l'ambasciata della Moldova negli Stati Uniti. (Rob)