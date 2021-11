Germania: Lindner (Fdp), Bundesbank deve mantenere continuità di politica monetaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bundesbank “deve mantenere la sua continuità di politica monetaria”, dopo le dimissioni annunciate dal suo presidente Jens Weidmann, che alla fine dell'anno lascerà l'incarico assunto nel 2011. È quanto affermato dal presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp), Christian Lindner, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In merito alla nomina del successore di Weidmann alla guida della banca centrale della Germania, Lindner ha raccomandato al Partito socialdemocratico tedesco (SpD), ai Verdi e alla stessa Fdp di “guardare oltre” le rispettive prospettive, mentre le tre forze politiche proseguono i negoziati sulla formazione del prossimo governo di coalizione. Per il leader dei liberaldemocratici, infatti, “le linee fondamentali della politica fiscale e monetaria dovrebbero rimanere compatibili con la maggioranza” in Germania. Sul tema, ha infine evidenziato Lindner, la Fdp è attenta anche alle esigenze degli elettori dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu). (Geb)