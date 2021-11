Kosovo-Serbia: premier Kurti, Belgrado dovrebbe usare la forza nel pugilato non ai confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia dovrebbe dimostrare la forza nel pugilato e non ai confini: lo ha dichiarato il premier kosovaro Albin Kurti. Scrivendo su Twitter per commentare il divieto di ingresso imposto dalla Serbia a tre pugili kosovari che avrebbero dovuto partecipare ai mondiali di pugilato a Belgrado nei prossimi giorni, Kurti ha denunciato una "violazione di tutte le norme e gli standard internazionali dello sport". Secondo il premier kosovaro, la comunità internazionale dovrebbe intervenire. "Invito l'Unione europea e la comunità internazionale a condannare questo atto discriminatorio", ha dichiarato Kurti. Il ministero dello Sport kosovaro ha intanto annunciato che il governo prenderà delle misure contro la Serbia, in particolare bloccando tutte le attività sportive "parallele" dei serbi nel Kosovo.(Alt)