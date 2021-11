Speciale difesa: Kosovo, a Villaggio Italia della missione Kfor celebrata la festa dei paracadutisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iparacadutisti del contingente italiano in Kosovo, impegnati nella missione Joint Enterprise della Nato, hanno celebrato la loro specialità presso il piazzale in Armi di Villaggio Italia, onorando l'amata ricorrenza. Lo riferisce un comunicato stampa. I numerosi "baschi amaranto" presenti nel contingente italiano, la mattina del 23 ottobre si sono radunati per effettuare un alzabandiera solenne, successivamente hanno reso gli onori ai loro caduti con la deposizione di una corona e per concludere con la lettura della Preghiera dei Paracadutisti al grido della Folgore! La battaglia di El Alamein, di cui si è celebrato il 79mo anniversario, rappresenta per tutti i paracadutisti un evento di altissimo valore, costituisce esempio e monito per tutti di amor Patria e senso del dovere. Ancor oggi le gesta di quanti si batterono eroicamente in quelle infuocate sabbie africane suscita viva commozione e incondizionata ammirazione. La storia non dimenticherà mai il valore dei Leoni della Folgore che si sacrificarono per difendere i valori della Patria. (Com)