Energia: Kosovo, partito Aak chiede dibattito parlamentare su gasdotto finanziato da Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) ha chiesto un dibattito parlamentare sul tema delle forniture energetiche, in particolare alla luce dello stallo sul gasdotto con la Macedonia del Nord finanziato dagli Usa. Lo riferisce l'emittente televisiva "Rtk". I parlamentari di maggioranza e opposizione in Kosovo hanno avuto anche nei giorni scorsi un confronto serrato in aula sul tema della possibile costruzione di un gasdotto finanziato dagli Stati Uniti. Il deputato della Lega democratica del Kosovo (Ldk) Driton Selmanaj ha definito questo gasdotto "vitale" per il Kosovo e il rifiuto da parte del governo, a suo modo di vedere, avrebbe delle conseguenze estremamente dannose per il Paese e per i suoi cittadini. "Se il governo del Kosovo non riconsidererà questa decisione sbagliata, il Kosovo potrebbe finire per essere l'unico stato della regione senza accesso al gas e si troverebbe in una posizione estremamente difficile nella sua strada per rafforzare la soggettività internazionale", ha dichiarato il deputato dell'opposizione. Il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Ramush Haradinaj, ha accusato il governo per aver orientato altrove i fondi della società statunitense Millenium Challenge Corporation (Mc). A tale affermazione ha risposto direttamente il premier kosovaro Albin Kurti. "La donazione non è stata persa, ne è stato in pericolo di essere persa. Abbiamo chiarito che la donazione di 200 milioni di dollari non è stata stanziata specificatamente per l'infrastruttura del gas e l'intera opzione è stata studiata", ha affermato Kurti. (segue) (Alt)