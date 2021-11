© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento dei prezzi in Kosovo è dovuto alla dipendenza dalle importazioni e rappresenta un chiaro segnale della necessità di orientare l'economia verso la produzione. Lo ha detto il primo ministro kosovaro Albin Kurti. "Da oggi stiamo lavorando ad un pacchetto di misure per i cittadini per superare questa situazione il più facilmente possibile", ha affermato Kurti citato dalla stampa locale. (Alt)