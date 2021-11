Serbia-Cina: presidente Vucic riceve oggi ministro degli Esteri cinese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro tra Wang e il presidente del Parlamento, Ivica Dacic, ha visto al centro le relazioni bilaterali. Dacic ha colto l'occasione per esprimere ancora una volta la gratitudine alla Cina per l'aiuto inviato alla popolazione serba durante la pandemia di Covid-19. "L'aiuto disinteressato che la Cina continua a fornire è una vera prova di partnership strategica e amicizia tra i nostri due Paesi", ha affermato Dacic. Wang ha ringraziato Dacic per il suo contributo allo sviluppo di buone relazioni tra Serbia e Cina nelle sue precedenti posizioni, sottolineando in particolare che è stato il primo ministro degli Esteri a visitare la Cina nel febbraio dello scorso anno, all'inizio della pandemia. A quel tempo, la Serbia ha mostrato chiaramente sostegno e solidarietà in un momento difficile per la Cina, ha affermato Wang. Dacic ha anche espresso gratitudine per il sostegno di principio della Cina nel preservare la sovranità e l'integrità territoriale della Serbia per quanto riguarda la questione del Kosovo. Il presidente del Parlamento serbo ha infine sottolineato l'interesse della Serbia ad intensificare ulteriormente il dialogo politico ai massimi livelli. (Seb)