Speciale difesa: Kosovo, ministro Difesa Mehaj, nostro sogno è avere esercito regolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sogno di ogni cittadino kosovaro è di avere un esercito regolare e di servirlo a livello individuale. Lo ha detto il ministro della Difesa di Pristina, Armend Mehaj, intervenendo davanti alla commissione Affari esteri del Parlamento kosovaro. "Il piano che abbiamo è di avere un esercito professionale e siamo in coordinamento con i nostri partner per vedere in quale fase, in futuro, possiamo introdurre un servizio militare obbligatorio", ha dichiarato Mehaj. Il ministro ha poi tracciato un parallelo tra il suo Paese e gli Stati baltici "minacciati dalla Russia" in quanto "noi siamo minacciati dalla Serbia". "E' importante che ogni sviluppo venga fatto in coordinamento con gli Stati Uniti d'America", ha concluso il ministro. (Alt)