Speciale scuola: Papa alla Fao, lavoro minorile è flagello, proteggere i bambini

- Parlando del lavoro minorile il Papa, nel messaggio alla Fao inviato dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, sottolinea che esso "diventa un flagello che ferisce crudelmente l'esistenza dignitosa e lo sviluppo armonioso dei più piccoli, limitando considerevolmente le loro opportunità di futuro, poiché riduce e lede la loro vita per soddisfare i bisogni produttivi e lucrativi degli adulti". Le connotazioni negative di questo dramma, prosegue il Pontefice, "sono state acuite dalla pandemia, che ha spinto un numero crescente di minori ad abbandonare la scuola per cadere, purtroppo, nelle grinfie di questa forma di schiavitù". Questo il monito del Papa: "Se vogliamo che il diritto trionfi sull'arbitrarietà – afferma – dobbiamo assicurare ai nostri bambini e giovani un presente senza sfruttamento lavorativo. E ciò sarà possibile solo se c'impegneremo in modo congiunto e perentorio a far sì che costudiscano e coltivino i loro sogni, giochino, si preparino e imparino. Allora si aprirà la strada a un futuro luminoso per la famiglia umana". Il Pontefice ricorda che "l'investimento più redditizio che l'umanità può fare è la protezione dell'infanzia!" Proteggere i bambini, afferma Bergoglio, "è rispettare il momento della loro crescita, lasciando che questi fragili germogli beneficino delle condizioni adeguate alla loro apertura e fioritura. Proteggere i bambini, inoltre, comporta l'adozione di misure incisive per aiutare le famiglie dei piccoli agricoltori, di modo che non si vedano obbligati a mandare i propri figli nelle campagne per incrementare le loro entrate, che essendo tanto basse non consentono loro di mantenere dignitosamente la propria famiglia. Infine, proteggere i bambini implica di agire in modo tale che si schiudano dinanzi a loro orizzonti che li configurino come cittadini liberi, onesti e solidali". (Civ)