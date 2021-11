Speciale scuola: formazione, nuovo avviso per finanziare i corsi IeFp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica: sono gli obiettivi principali del nuovo Avviso per la presentazione dell'offerta formativa "duale" legati ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFp). L'Avviso è stato pubblicato sulla piattaforma informatica della regione Abruzzo, e prevede la possibilità da parte degli organismi di formazione accreditati e quelli in corsi di accreditamento di presentare percorsi formativi. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a circa 2 milioni di euro, suddivisa in questo modo: circa 1,6 milioni di euro per i sei corsi triennali (circa 270 mila a corso); 327 mila euro per i quattro corsi di IV annualità (oltre 81 mila euro per corso) e 60 mila euro di ulteriori risorse destinate ai soggetti svantaggiati. Il bando prevede infatti la possibilità di attingere ad ulteriori risorse nel caso in cui tra i iscritti ai corsi IeFp figurino soggetti vulnerabili in modo da garantire il necessario sostegno e personale adeguato per le attività di supporto. I destinatari della formazione sono: nel primo caso, i giovani in età di "diritto-dovere" all'istruzione, cioè che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado, di età compresa tra i 14 e i 18 anni non compiuti che hanno terminato il primo ciclo di istruzione e non hanno assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione; nel secondo caso i giovani di età compresa tra i 15 e 24 anni (fino al compimento dei 25 anni) che hanno terminato il primo ciclo di istruzione e sono in possesso di una qualifica professionale. (segue) (Gru)