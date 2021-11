Speciale scuola: Giannelli (Presidi), ministero pubblichi dati contagi comunicati da dirigenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarebbe auspicabile che venissero pubblicati almeno i dati che tutti i dirigenti scolastici comunicano al ministero dell’Istruzione". Lo ha detto a Sky Tg24 il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli in riferimento a quanto stia incidendo il ritorno, in presenza, a scuola sull’andamento dell’epidemia, ha proseguito Giannelli. "Sicuramente le regole nelle scuole vengono applicate, questo lo si faceva l’anno scorso e lo si fa anche quest’anno. La condizione di vaccinazione, che è indubbiamente positiva nella fascia d’età sopra i 12 anni, e poi all’interno del personale scolastico che è vaccinato più o meno al 95 per cento, chiaramente rende più agevole la gestione della situazione", ha proseguito Giannelli. (segue) (Rin)