Speciale scuola: Bianchi, digitale come mezzo di inclusione per tutti

- "Non escludere nessuno, portare tutti dentro con spirito critico". Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi durante l’evento 4Weeks4Inclusion sul tema dell’inclusione digitale per poi aggiungere: "Il digitale è fondamentale per permettere di uscire dal tuo contesto locale e tutti devono essere messi in condizione di farlo. La scuola serve anche alle famiglie ai nonni e alle nonne, a superare le differenze di genere, di generazione e diventa sociale". (Rin)