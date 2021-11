Speciale scuola: Bianchi, oggi il Senato discute di riforma istituti tecnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma, passata alla Camera, degli istituti tecnici "oggi è in discussione al Senato. Sono tante le risorse europee da mettere sul tavolo per questo". Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi durante l’evento 4Weeks4Inclusion sul tema dell’inclusione digitale. "I due anni post diploma paralleli all’Università hanno la capacità di mettere insieme tutta l’intelligenza delle scuole e delle imprese per permettere alle persone di trovare un lavoro", ha sottolineato il ministro. (Rin)