Speciale scuola: Bianchi, ambiente centrale in tutta la scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’ambiente come struttura base di tutta la nostra scuola. Rigenerare i saperi, i comportamenti, le strutture e infrastrutture e le opportunità. Nuovi lavori per nuovi bisogni". Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi partecipando alla prima edizione della settimana nazionale della RiGenerazione Scuola, indetta dal ministero dell’Istruzione. Occorre "rigenerare l’idea di rigenerazione che parte dalla scuola e rigenera al tempo stesso anche la scuola. Quest’anno abbiamo fatto in silenzio una quantità di assunzioni, in silenzio abbiamo aperto le scuole trovando tutti i nostri insegnanti. Insieme abbiamo fatto questo progetto che funziona solo se coinvolge tutti", ha aggiunto il ministro. (Rin)