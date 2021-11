Speciale scuola: Floridia, una green community per unire tutte gli istituti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi mettiamo in piedi una green community, oggi siamo qui per mettere a sistema le migliori eccellenze del Paese che da sempre lavorano nella sostenibilità". Lo ha dichiarato Barbara Floridia, sottosegretaria all’Istruzione durante la prima edizione della settimana nazionale della RiGenerazione Scuola, indetta dal ministero dell’Istruzione. "E' una rete di rigeneratori, nella cabina di regia vi sono rappresentanti di altri ministeri o Enti pubblici che insieme al ministero potranno metter insieme tutte le azioni che fanno nelle scuole", occorre "formare docenti per avere prontezza su chi fa cosa e su quale tema", ha aggiunto la sottosegretaria. (Rin)