Imprese: Mediobanca, fatturato industria e servizi atteso in crescita dell’8 per cento nel 2021

- Dopo il calo dell’11,7 per cento che ha interessato il fatturato dell’insieme delle imprese industriali e dei servizi nel 2020, per l’anno corrente è atteso un incremento di otto punti percentuali circa, e del 6,5 per cento nel 2022. È quanto si legge nella 56ma edizione del rapporto dell’area studi di Mediobanca sulle principali società italiane, che analizza i bilanci di 3.437 aziende. Le stime, si legge nel documento, si basano sulla ripresa prevista per l’economia mondiale e italiana, attesa rispettivamente al 5,9 e al 5,8 per cento nel 2021. Previsioni che, secondo gli analisti di Mediobanca, rimangono caratterizzate da un elevato grado di incertezza dovuto a variabili come l’evoluzione della pandemia, il piano vaccinale e la capacità di integrare efficacemente le risorse del Pnrr: in aggiunta, sulla ripresa incombono le tensioni sui prezzi energetici e il rialzo derivante dalla scarsa disponibilità di materie prime (legname, plastica, ferro, acciaio, rame, stagno, alluminio e, di conseguenza, i semiconduttori). Quest’ultimo nodo, si legge nel documento, è ipotizzato di natura temporanea ma c’è il rischio che per alcuni settori possa diventare strutturale. (Rin)