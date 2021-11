Lombardia: approvata dalla Giunta la relazione istruttoria sul progetto di navigabilità del Po in provincia di Mantova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'ambiente e clima, Raffaele Cattaneo, ha approvato la relazione istruttoria sul progetto proposto dall'Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo) per l'adeguamento delle condizioni di navigabilità del fiume nel tratto Revere-Ferrara, con interventi nel comune di Sermide e Felonica (Mn) e in altri comuni nelle province di Rovigo e Ferrara. La Giunta ha espresso, inoltre, un parere positivo al Ministero della Transizione ecologica, disponendo che ora l'atto venga trasmesso al Ministero stesso, oltre che alle Regioni Veneto ed Emilia Romagna, alla Provincia di Mantova e al Comune di Sermide e Felonica. "La condizione che abbiamo posto è che siano pienamente attuate le mitigazioni e le precauzioni operative definite da Aipo stessa per le fasi di costruzione ed esercizio - comunica in una nota Raffaele Cattaneo -. Inoltre, abbiamo chiesto che siano osservate raccomandazioni e prescrizioni che abbiamo esposte nella relazione istruttoria in ordine allo sviluppo esecutivo / operativo del Piano di monitoraggio ambientale (Pia). Nella relazione ancora abbiamo evidenziato la necessità di perseguire la coerenza tra questa iniziativa e 'Rinaturazione Po', un progetto previsto nell'ambito del 'Piano nazionale di ripresa e resilienza'. Il piano approvato riguarda la sistemazione 'a corrente libera' di un tratto di circa 30 chilometri del fiume, con la correzione delle traiettorie dell'alveo di magra, grazie l'inserimento pennelli trasversali e longitudinali, definiti 'ad alta valenza ambientale'. L'obiettivo è potenziare le condizioni di navigabilità per la quasi totalità dell'anno e migliorare la sicurezza dei territori attraversati dal Po. Gli interventi andranno ad integrarsi ad altri della medesima tipologia già presenti lungo l'alveo, così da raggiungere parametri, tiranti idrici e profondità, necessari a garantire la navigazione per la gran parte dell'anno da parte di imbarcazioni di classe V.a (ovvero di stazza superiore a 1.350 t), anche quando la portata nel fiume scende ai valori minimi. (segue) (Com)