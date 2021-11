Lombardia: approvata dalla Giunta la relazione istruttoria sul progetto di navigabilità del Po in provincia di Mantova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All'interno del complesso sistema di opere per la sistemazione del tratto previsto - prosegue l'assessore Cattaneo - Aipo ha individuato un primo stralcio funzionale, a cui fa riferimento l'istanza di Via odierna, che prevede la realizzazione di nove opere per uno sviluppo complessivo lineare di circa 1.400 m, delle quali sei localizzate sulla sponda destra, nel comune di Sermide e Felonica". I 'pennelli di navigazione' previsti hanno dimensioni e caratteristiche geometriche variabili, con altezza tra i 4 gli 8 metri, ma sormontabili. Per portate mediamente superiori a circa 800 m³/s, in modo da risultare sommersi per la maggior parte dell'anno. I pennelli saranno appoggiati direttamente sul fondo e costituiti da un nucleo centrale realizzato con sacconi di geotessuto di 10 metri, ricoperti da rete metallica con rivestimento polimerico, riempiti di sabbia recuperata in loco. Il nucleo centrale è successivamente rivestito in pietrame. Il progetto sarebbe ora da considerare "complessivamente compatibile", sia per le finalità che per gli obiettivi che persegue. La documentazione depositata e le successive integrazioni, da parte di Aipo, hanno risposto alle criticità emerse nella prima fase istruttoria regionale. Hanno esposto più chiaramente le finalità del progetto e la sua affinità in rapporto alla pianificazione del trasporto merci in ambito nazionale e rispetto agli obiettivi comunitari. Inoltre, Aipo ha sviluppato in modo coordinato il tema delle mitigazioni e compensazioni e il Piano di monitoraggio ambientale (Pia). Anche in rapporto alle specifiche caratteristiche del Progetto, che deve ora trovare, secondo Regione Lombardia, un ulteriore adeguato affinamento nell'ambito dello sviluppo esecutivo e di dettaglio. "La valutazione positiva di Regione Lombardia è infatti condizionata al pieno rispetto delle mitigazioni e delle precauzioni operative definite da Aipo per le fasi di costruzione ed esercizio. Ma è subordinata pure all'osservanza da parte di quest'ultima delle raccomandazioni e delle richieste di prescrizione esposte nella relazione istruttoria, in ordine allo sviluppo esecutivo / operativo del Piano di monitoraggio ambientale", conclude l'assessore Cattaneo (Com)