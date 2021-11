Credito: Mediobanca, nel 2020 Intesa Sanpaolo supera Unicredit per totale attivo tangibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2020 ha segnato un cambio al vertice nel comparto bancario, con Intesa Sanpaolo che ha superato Unicredit per totale attivo tangibile (rispettivamente 994,3 e 929,3 miliardi di euro): seguono, con ampio scarto, Cassa depositi e prestiti e Banco Bpm, con rispettivamente 410,3 e 182,5 miliardi. È quanto si legge nella 56ma edizione del rapporto dell’area studi di Mediobanca sulle principali società italiane, che analizza i bilanci di 3.437 aziende. Circa la qualità del credito, si legge nel documento, dopo il picco del 2015 (198 miliardi), a fine 2020 la massa dei crediti deteriorati netti degli istituti ammonta a 49 miliardi, in diminuzione del 23,9 per cento rispetto al 2019 che fa seguito al -25,6 per cento del biennio precedente. Gli analisti di Mediobanca segnalano in particolare un aumento del cost/income ratio (da 71 a 77 per cento) per effetto di incentivi all’esodo e spese Covid. (Rin)