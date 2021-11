Comuni: Luca Vecchi eletto nuovo presidente di Anci Emilia Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea regionale di Anci Emilia Romagna ha eletto il sindaco di Reggio Emilia e delegato Anci al welfare, Luca Vecchi, nuovo presidente. Lo fa sapere Anci in una nota. “Voglio ringraziare l’Assemblea e tutti i colleghi sindaci per l’onore di avermi eletto nuovo presidente dell’Anci Emilia-Romagna”, ha detto Vecchi. “Attribuisco un valore significativo al fatto che la candidatura è stata sottoscritta da tanti primi cittadini di tutte le provenienze, in particolare Ferrara, Piacenza e Forlì. È per me di grande importanza essere stato votato all’unanimità, non solo dalla mia parte politica" ha proseguito il neo presidente. "Quello dei Comuni italiani è un sistema articolato e portante, nell’ordinamento dello Stato italiano: le nostre amministrazioni sono a un tempo le destinatarie delle politiche che dal centro raggiungono le città e il luogo più prossimo a cui una persona, qualsiasi persona, si rivolge quando ha una necessità, un problema”, ha sottolineato. (segue) (Rin)