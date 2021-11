Comuni: Luca Vecchi eletto nuovo presidente di Anci Emilia Romagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vecchi ha poi posto l’accento sul ruolo rivestito dai Comuni soprattutto durante l’emergenza sanitaria. “Già durante il lockdown e nelle altre fasi di emergenza Covid, da delegato nazionale dell’Anci Welfare, ho potuto apprezzare quanto i Comuni e i loro sindaci fossero in prima linea, 24 ore su 24, per essere vicini alla popolazione, per evitare che i centri urbani si fermassero del tutto, perché la vita che era ancora possibile condurre si svolgesse in modo ordinato e sicuro", ha dichiarato. "I Comuni e i primi cittadini si trovano indubbiamente ad un crocevia della storia del loro ruolo e di quello delle proprie comunità. Ci stiamo lasciando alle spalle il vecchio mondo dopo aver gestito con grande serietà la pandemia e - ha proseguito - siamo alle porte di una nuova stagione; le risorse del Pnrr rappresenteranno una grande opportunità per il futuro del Paese". Per questo, “nel rispetto delle prerogative assegnatemi, cercherò di svolgere questa importante funzione rappresentando tutti gli associati, prestando ascolto alle loro istanze, interfacciandomi con gli organi centrali dello Stato convinto che dal dialogo, dal confronto costante e soprattutto costruttivo possano nascere soluzioni migliori per tutti, in un quadro che metta al centro il bene comune”, ha concluso Vecchi. (Rin)