Lavoro: Matrisciano (M5s), su Rdc punire abusi e frodi puntando su controlli

- Il Reddito di cittadinanza "è stato concepito per aiutare chi ne ha veramente bisogno, non certo per i truffatori. Per questo quando abbiamo elaborato la legge nel 2018 abbiamo inserito una norma dedicata all'interoperabilità delle banche dati tra gli organi vigilanti. Oggi, l'operazione condotta dal Comando interregionale dei Carabinieri 'Ogaden' e dal comando Tutela del Lavoro, ne è la dimostrazione". Lo afferma in una nota la presidente della commissione Lavoro del Senato Susy Matrisciano (M5s). "Puntare su controlli ex ante e sullo scambio di informazioni tra gli organi di controllo - sottolinea - è la via maestra da seguire per reprimere gli abusi. Nei mesi scorsi, il Movimento 5 stelle ha depositato un'interrogazione al Senato, indirizzata al ministero della Giustizia, per chiedere l'attivazione di una convenzione con l'Inps e consentire all'Istituto di operare controlli già nella fase di richiesta del beneficio". "Mentre – prosegue la senatrice - nella nuova legge di Bilancio, che il Parlamento si appresta ad esaminare, abbiamo definito un pacchetto di interventi che va nella direzione di rendere più efficaci, rigidi e incisivi i controlli. Mi auguro che quelle forze politiche, che con fare semplicistico puntano il dito contro il Reddito di cittadinanza e ne auspicano l'abolizione, promuovano con la stessa enfasi interventi più stringenti in tema di lotta all'evasione fiscale, dato che supera i 100 miliardi di euro all'anno, insieme ad azioni più incisive contro chi ha usato impropriamente e in modo fraudolento i fondi pubblici destinati all'emergenza sanitaria, approfittando di fatto della pandemia", conclude. (Com)