Imprese: Di Maio, risultati export incoraggiano a proseguire su strada tracciata

- L’andamento molto positivo delle esportazioni italiane ha portato, con 332 miliardi di euro nei primi 8 mesi del 2021, a battere il record di 316 miliardi già registrato nello stesso periodo del 2019, anno del boom pre-pandemia. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al question time alla Camera dei deputati. “Questi risultati ci incoraggiano a proseguire sulla strada intrapresa con il Patto per l’export, da noi fortemente voluto. L’obiettivo è quello di rendere l’Italia ancor più competitiva sui mercati internazionali e di rafforzare la crescita post pandemia”, ha dichiarato Di Maio. “Nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Farnesina ha promosso il rifinanziamento per 1,2 miliardi di euro del Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri, il cosiddetto ‘Fondo 394/81’, gestito dalla Simest. Queste risorse sono destinate alla concessione di crediti agevolati e per i cofinanziamenti a fondo perduto correlati ai crediti. Esse consentiranno di finanziare progetti per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese con un focus sulla digitalizzazione e la sostenibilità. Sono state inoltre previste premialità speciali a favore delle proposte che verranno presentate da parte di imprenditori del Sud, giovani e donne imprenditrici, in linea con le priorità trasversali del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, ha affermato il ministro degli Esteri. (segue) (Res)