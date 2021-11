Imprese: Di Maio, risultati export incoraggiano a proseguire su strada tracciata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come indicato da Di Maio, “a partire dal 28 ottobre, il Fondo 394 è quindi stato riaperto. Le piccole e medie imprese possono ora presentare richieste di finanziamento fino al 3 dicembre sulla base di linee progettuali incentrate su transizione digitale ed ecologica con vocazione internazionale, sviluppo del commercio elettronico in Paesi esteri, partecipazione a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema. “Per tutte queste misure di sostegno – ha spiegato Di Maio -, le aziende possono chiedere una quota di finanziamento a fondo perduto fino al 25 per cento di quanto ricevuto, percentuale che sale al 40 per cento se l’impresa ha sede nel Sud. Le aziende presenti nel Sud beneficiano inoltre di una riserva pari al 40 per cento del totale delle risorse attribuite al Fondo 394. Alla luce dei riscontri positivi da parte del mondo imprenditoriale, a partire dal prossimo anno la Farnesina intende continuare a puntare sullo strumento della finanza agevolata per l’export, di cui il Fondo 394 è uno dei cardini", ha detto. (segue) (Res)