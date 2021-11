Imprese: Di Maio, risultati export incoraggiano a proseguire su strada tracciata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il titolare della Farnesina, questo finanziamento agevolato per l'export sarà portato avanti "tramite una dotazione finanziaria adeguata, da gestire sulla base di priorità settoriali e geografiche in modo da garantire i migliori criteri di selezione delle numerose richieste che arriveranno. Proprio per questo - ha detto Di Maio -, il disegno di legge di bilancio 2022 prevede il rifinanziamento del Fondo 394 e del Fondo per la promozione integrata per un importo rispettivamente di un miliardo e mezzo di euro e di 150 milioni di euro all’anno, fino al 2026. La finanza agevolata, accompagnata da una componente a fondo perduto, è strumento fondamentale per sostenere le esportazioni italiane e promuovere allo stesso tempo pratiche virtuose da parte delle piccole e medie imprese, sulla base delle linee strategiche del patto per l’export. A loro volta le esportazioni si confermano una componente dinamica e fondamentale per la crescita. Grazie alla loro stretta collaborazione, anche in questo caso governo e Parlamento potranno quindi fornire ai nostri imprenditori gli strumenti migliori per sostenere le loro attività e irrobustire così ulteriormente la ripartenza dell’Italia”, ha concluso il ministro, (Res)