Russia: presidente commissione Unione africana Faki il 16 novembre a Mosca

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov incontrerà Moussa Faki, presidente della commissione dell'Unione africana, il prossimo 16 novembre a Mosca. Lo ha annunciato oggi Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, in un briefing. Nel corso dei colloqui, l'attenzione principale sarà rivolta all'attuazione del memorandum d'intesa tra il governo russo e l'Unione africana, mentre saranno discussi anche il rafforzamento del partenariato strategico tra le parti, anche in settori come il mantenimento della pace, la sicurezza, l'istruzione e la formazione professionale. (Rum)